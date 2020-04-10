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Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırınlara akın etti

Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırınlara akın etti Fırın önlerinde metrelerce kuyruk oluştu Korona virüs tedbirleri kapsamında iki gün sokağa çıkma yasağının ardından İstanbulda vatandaşlar fırınlara akın etti.

10.04.2020 22:58 | Son Güncelleme: 10.04.2020 22:59
Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırınlara akın etti
Fırın önlerinde metrelerce kuyruk oluştu
İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında iki gün sokağa çıkma yasağının ardından İstanbulda vatandaşlar fırınlara akın etti.
Sokağa çıkma yasağı ile birlikte İstanbul'da vatandaşlar fırınlara akın etti. Fırın önlerinde metrelerce kuyruk oluştu .
Vatandaşlar evde kalacakları için ekmek aldıklarını söyledi. Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırınlara akın etti

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Genel
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