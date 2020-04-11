Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sokağa çıkma yasağı sonrası Yenikapı Sahil Yolu boş kaldı

Sokağa çıkma yasağı sonrası Yenikapı Sahil Yolu boş kaldı İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası boş kalan Yenikapı Sahili havadan görüntülendi.

11.04.2020 09:46 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:49
Sokağa çıkma yasağı sonrası Yenikapı Sahil Yolu boş kaldı
İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası boş kalan Yenikapı Sahili havadan görüntülendi.
İçişleri Bakanlığı'nın dün akşam yayınladığı genelge kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta saat 00.00 itibariyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı kapsamında İstanbul'da yollar boş kaldı. Vatandaşların çoğunlukla spor yaptıkları Yenikapı Sahili'nin boş hali ise havadan görüntülendi. Sokağa çıkma yasağı sonrası Yenikapı Sahil Yolu boş kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Sahil Yolu, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret’in yaptıkları şaşkına çevirdi Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret'in yaptıkları şaşkına çevirdi
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor Haberler
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Kadınlara yapılan sosyal yardım miktarları artırıldı Haberler
Kadınlara yapılan sosyal yardım miktarları artırıldı
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti Haberler
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti
Haberler ›› genel ››Sokağa çıkma yasağı sonrası Yenikapı Sahil Yolu boş kaldı - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

11:04: İzolasyonun başarısı için çekirdek aile dışında kimseyle yakın temasta bulunulmamalı - Haberler 10:55: Koronavirüs: ABD, Covid-19 nedeniyle günde 2 binden fazla kişinin öldüğü ilk ülke oldu - Haberler 10:51: Yanomami Kabilesinde Koronavirüs Nedeniyle İlk Ölüm Gerçekleşti - Haberler 10:51: Adıyaman'da yangın sonrası yıkılma tehlikesi olan toprak ev boşaltıldı - Haberler 10:50: Belediye ekipleri sokak hayvanları için seferber oldu - Haberler 09:51: Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi 09:51: Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi - Haberler 09:45: Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı