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Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek

Sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından büyükşehirlerde, yasaktan muaf olanların mağdur olmaması için yeni düzenlemelere gidildi. İki günlük yasak boyunca İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma araçları sabah ve akşam saatlerinde kısıtlı hizmet verecek.

11.04.2020 11:47 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:13

Koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak olmak üzere toplamda 31 kentte hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasaktan muaf olanların mağduriyet yaşamaması nedeniyle toplu taşıma araçları da kısıtlı şekilde hizmet veriyor.

METROBÜSLER TOPLAMDA 7 SAAT HİZMET VERECEK

İstanbul 'da metrobüs, vapur ve otobüsler hizmet vermeye devam ediyor. İETT'den yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağı istisnası olan vatandaşlara ulaşım hizmeti vermek adına, 11-12 Nisan tarihlerinde geçerli olmak üzere belli hatlarda sabah ve akşam otobüs seferleri düzenlenecek.

Otobüsler, sabah 07.00 ile 09.30 saatleri arasında, akşam 17.00 ile 19.00 saatleri arasında belirlenen kalkış noktalarından hizmet verecek. Metrobüs hattında ise sabah 06.00 ile 09.00 ve 16.00 ile 20.00 saatleri arasında seferler sürdürülecek.

Şehir hatları vapurlarının ise sabah ve akşam belirlenen saatlerde seferlerine devam edeceği öğrenildi.

ANKARA'DA EGO OTOBÜSLERİ HİZMET VERECEK

Ankara 'da da metro ve Ankaray seferleri yapılmayacak. Başkentray seferlerinde ise herhangi bir değişiklik olmayacak. Ankara'da da görevli ve yasaktan muaf olan vatandaşlar için ego otobüsleri hizmet vermeye devam edecek. Seferler, sabah 07.00-09.00, akşam ise 16.30-19.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

İZMİR'DE İZBAN VE METRO KISITLI HİZMET VERECEK

İzmir 'de ise izdeniz ve tramvay seferleri iptal edildi. İZBAN ve metro ise kısıtlı bir şekilde hizmet verecek. Seferler, sabah saat 7 ila 9 arasında yarım saatte bir düzenlenecek. ESHOT otobüsleri de aynı saatler arasında 48 ana hatta sefer gerçekleştirilecek. Akşam seferlerine ilişkin duyuru ise daha sonra yapılacak.

Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek
Etiketler: İstanbul, Ankara, İzmir, Ekonomi

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