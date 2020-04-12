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Sokağa çıkma yasağı uygulanan Çorlu havadan görüntülendi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı uygulanan şehirlerden biri olan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yasak sırasında havadan görüntülendi.

12.04.2020 11:57 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:00
Sokağa çıkma yasağı uygulanan Çorlu havadan görüntülendi
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı uygulanan şehirlerden biri olan Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesi yasak sırasında havadan görüntülendi.

Atatürk Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet Parkı gibi alanların bomboş olduğu Çorlu'da vatandaşlar evde kal çağrılarına ve sokağa çıkma yasağına uygun davranınca cadde ve sokaklar ile kaldırımlar da boş kaldı.

Sokağa çıkma yasağı uygulamasında kapsam dışında tutulan iş yerlerinde çalışanlar ile polis ekipleri ve sağlık görevlilerinin sokaklarda olduğu Çorlu'da boş sokaklar havadan görüntülendi.

12 Nisan 2020 Pazar gecesi 24.00'te sona erecek olan sokağa çıkma yasağının ardından salgınla mücadele kapsamında vatandaşların evde kalmaları ve zaruri olmadıkça sokağa çıkmamaları da isteniyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Tekirdağ, Çorlu, Güncel
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