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Sokağa çıkma yasağı uygulanan Erzurum'da ekiplerin ekmek mesaisi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Erzurum'da, Vefa Sosyal Destek Grubu ve belediye ekipleri ile fırıncılar, kent sakinlerinin ekmek ihtiyacını karşılamak için çaba sarf ediyor.

12.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:04
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Erzurum 'da, Vefa Sosyal Destek Grubu ve belediye ekipleri ile fırıncılar, kent sakinlerinin ekmek ihtiyacını karşılamak için çaba sarf ediyor.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Erzurum'da cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.
Polis ekiplerinin kontrollerini sürdürdüğü kentte, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgede çalışmalarına izin verilen fırın ve eczaneler hizmetlerini sürdürdü.
Yasak nedeniyle sokağa çıkmayan vatandaşların ekmek ihtiyacını da fırın çalışanları ile Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri karşıladı.
Araçlarıyla mahalle ve sokakları dolaşan fırın çalışanları, vatandaşların sipariş ettiği ekmekleri evlere teslim etti.
Vatandaşlardan Hüseyin Mızrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerden çıkamayanlara böyle bir hizmetin sunulmasının önemli olduğunu söyledi.
Belediye ekipleri ve fırın çalışanlarına teşekkür eden Mızrak, "Hizmeti güzel buluyoruz. Fırına gitmeden hijyenik olarak ayağımıza gelmesi güzel. Bu ortamda bir araya gelmememiz daha iyi. Ekmeklerin tek tek dağıtılması önlemlerin amacına ulaşması açısından önemli." ifadelerini kullandı.
Ekmek dağıtan fırıncı Hüseyin Davet ise sokağa çıkma yasağı sürecinde evlere servis yaptıklarını belirtti.
Vatandaşların evde kalmasını isteyen Davet, "Biz onlara ekmek götürüyoruz. Sokak sokak dolaşarak onlara hizmet sunuyoruz. Vatandaşımız evinden çıkmasın." diye konuştu. Sokağa çıkma yasağı uygulanan Erzurum’da ekiplerin ekmek mesaisi

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Zonguldak, Erzurum, Güncel
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