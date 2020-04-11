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Sokağa çıkma yasağı uygulanan Mazıdağı sessizliğe büründü

Mardin'in Mazıdağı ilçesi, sokağa çıkma yasağı sonrası sessizliğe büründü.

11.04.2020 12:09 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:09
Sokağa çıkma yasağı uygulanan Mazıdağı sessizliğe büründü
Mardin 'in Mazıdağı ilçesi, sokağa çıkma yasağı sonrası sessizliğe büründü.

Mazıdağı'nda sokağa çıkma yasağının duyulmasının ardından yaşanan yoğunluk gece yarısından itibaren yerini sessizliğe bıraktı. Sessizliğin hakim olduğu Mazıdağı'nda sokaklar ve caddeler boş kaldı. Güvenlik önlemleri alan polis ekipleri de sokağa çıkma yasağından haberi olmayan vatandaşları uyararak evlerine gönderdi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mazıdağı, Mardin, Güncel
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