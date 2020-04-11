Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sokağa çıkma yasağı uygulanan Mersin'de denetimler sürüyor

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 ilden Mersin'de, kent merkezi ve ilçelerinde polis havadan ve karadan denetimlerini sürdürüyor.

11.04.2020 15:29 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:30
Sokağa çıkma yasağı uygulanan Mersin'de denetimler sürüyor

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 ilden Mersin 'de, kent merkezi ve ilçelerinde polis havadan ve karadan denetimlerini sürdürüyor.

Mersin Emniyet Müdürlüğü, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası kent merkezi ve ilçelerinde denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, gece saatlerinde cadde ve sokaklarda dolaşarak önlem alırken, sabahın ilk saatlerinde itibaren ise kent merkezindeki yaklaşık 10 kilometrelik sahil şeridi, meydanlar, caddeler ve yollarda önlem aldı. Sokağa çıkan araçlar tek tek kontrol edilirken Emniyet Müdürlüğü İHA Şube Müdürlüğü ekipleri de kentin dört bir yanını drone ile havadan görüntüleyerek vatandaşların yasağa uyup uymadığını kontrol etti.Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ise sivil kıyafetlerle cadde ve sokakları dolaşarak incelemelerde bulundu.


Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Mersin, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
İstanbul’da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında Haberler
İstanbul'da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze’den ders niteliğinde paylaşım Haberler
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
Haberler ›› Güncel ››Sokağa çıkma yasağı uygulanan Mersin'de denetimler sürüyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:18: DENİZLİ Basın mensupları, sokak hayvanlarını besledi - Haber 17:18: Libya'nın başkenti Trablus'ta 2 milyonu aşkın insan bir haftadır susuzluk çekiyor - Haber 17:17: Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim - Haber 17:16: Kızılay Esenler'de ekmeği vatandaşın kapısına götürdü - Haber 17:15: Karantinaya alınan Tufanbeyli ilçesinde drone destekli denetim - Haber 16:54: Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi - Haber 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin 14:46: Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı - Haber