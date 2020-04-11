Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sokağa çıkma yasağına hastanede yakalanan vatandaşın imdadına polisler yetişti

Konya'da rahatsızlığı nedeniyle hastaneyken sokağa çıkma yasağının gelmesiyle evine gidemeyen 56 yaşındaki vatandaş, bekçi ve polislerin yardımıyla evine götürüldü.

11.04.2020 04:20 | Son Güncelleme: 11.04.2020 04:21
Konya 'da rahatsızlığı nedeniyle hastaneyken sokağa çıkma yasağının gelmesiyle evine gidemeyen 56 yaşındaki vatandaş, bekçi ve polislerin yardımıyla evine götürüldü.
Belinde ve bacağındaki ağrılar nedeniyle Konya Numune Hastanesine gelen Mehmet Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilince evine ulaşamadı. Nalçacı Caddesi üzerinde gördüğü bekçilerden yardım talep eden Özdemir, evine gidebilmek için bir vasıta bulunmasını istedi. Bekçilerin durumu polise bildirmesiyle gelen ekipler, Özdemir'i evine götürdü.
Özdemir, "Saat 23.00 gibi hastaneye gelmiştim. Belim ve bacaklarımda ağrı vardı. Taksi de bulamayınca kavşağa kadar zorla yürüdüm ve bekçilerden yardım istedim. Sokakta taksi bile yok. Ne yapacağımı bilemedim, ayaklarım iyi tutmuyor. Zaten sokakta olmak da yasak, tüm emniyet teşkilatımızdan Allah razı olsun, beni sokakta bırakmadılar." dedi.
Öte yandan sokağa çıkma yasağının başladığı saatlerde Konya'daki meydan ve caddelerin boş olduğu gözlendi. Sokağa çıkma yasağına hastanede yakalanan vatandaşın imdadına polisler yetişti

Kaynak: AA

Etiketler: Konya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Bu fotoğraf nedeniyle milli takımı bırakan Mesut: Saygısızlık ettiler Haberler
Bu fotoğraf nedeniyle milli takımı bırakan Mesut: Saygısızlık ettiler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Korona ile topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde çekilen kare pes dedirtti Haberler
Korona ile topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde çekilen kare pes dedirtti
Koronaya karşı zafer kazanan Rüştü Reçber’den Barcelona itirafı Haberler
Koronaya karşı zafer kazanan Rüştü Reçber'den Barcelona itirafı
Haberler ›› Güncel ››Sokağa çıkma yasağına hastanede yakalanan vatandaşın imdadına polisler yetişti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

04:00: Erzurum'da sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim - Haber 03:58: Kayseri'de vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu - Haber 03:49: BEYOĞLU'NDA YABANCI BASIN MENSUPLARININ EVİNDE YANGIN - Haber 03:46: Beyoğlu'nda tarihi binada yangın - Haber 03:32: İtfaiyeden kumru kurtarma seferberliği - Haber 00:30: İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 11:55: Cinnet getiren koca, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyi defalarca bıçakladı - Haberler 11:24: Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı - Haberler