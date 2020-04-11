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Sokağa çıkma yasağına rağmen fırına gittiler

Korona virüsle mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağıyla beraber fırıncılar ekmekleri vatandaşların evlerine götürmeye başladı.

11.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:56
Sokağa çıkma yasağına rağmen fırına gittiler
Korona virüsle mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağıyla beraber fırıncılar ekmekleri vatandaşların evlerine götürmeye başladı. Fakat yasağa rağmen fırına gitmek isteyen vatandaşlar fırın önünde kuyruk oluşturdu. Fırın önünde bekleyen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak ekmeklerini alıp evlerine döndü.
Korona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında dün gece saat 00.00 itibariyle vatandaşların sokağa çıkması 2 gün süreyle yasaklandı. Belli istisnalar haricinde vatandaşlar evlerinden çıkamazken fırıncılar da dükkanlarını açıp ekmek üretimine devam ediyor. Fırıncılar, sokağa çıkamayan vatandaşın evlerine gidip ekmek satışı yapmaya başladı. Fakat bazı vatandaşlar ise fırınlara kendileri gitmek konusunda ısrarcı davrandı. Ataşehir'de ekmek almayan isteyen birkaç vatandaş fırının önünde kuyruk oluşturdu. Sosyal mesafeye uyan vatandaşlar fırından ekmeklerini alıp evlerine geri döndü. Vatandaşlar sadece ekmek almak amacıyla fırına gittikleri ve sosyal mesafeye uydukları için haklarında cezai işlem uygulanmadı.
(Metin Başar - Gamze Erdemir/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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