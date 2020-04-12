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Sokağa çıkma yasağına rağmen kahvehanede oyun oynarken yakalandılar

DÜNYAYI saran koronavirüs tehdidine karşı 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ederken, Esenyurt'ta kahvehanede bir araya gelerek oyun oynayan 10 kişiye kişi başı 3180 TL para cezası kesildi.

12.04.2020 11:43 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:43
Sokağa çıkma yasağına rağmen kahvehanede oyun oynarken yakalandılar

DÜNYAYI saran koronavirüs tehdidine karşı 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ederken, Esenyurt'ta kahvehanede bir araya gelerek oyun oynayan 10 kişiye kişi başı 3180 TL para cezası kesildi.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro polisleri sokağa çıkma yasağı sürerken Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir kahvhaneni açık olduğunu belirledi. Kahvehaneye giren polisler içeride bulunan 10 kişinin sokağa çıkma ve bu tür yerlerin kapatılması yasaklarına rağmen içeride oyun oynadığını tespit etti. Bu kişiler hakkında 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet suçundan 3180'er TL para cezası kesilerek kahvehane mühürlendi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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