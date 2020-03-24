Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi - Haberler

Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler arasında 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkmalarına sınırlamalar getirildi. Bu sınırlamayı dikkate almayan Kastamonu'daki 2 vatandaş, mesire alanına giderek alkol içmeye başladı. Durumu fark eden polis ekipleri, iki arkadaşa para cezası verdi.

24.03.2020 09:18 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:01
Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde koronavirüsle mücadele tedbirlerini hiçe sayan biri 70 diğeri 74 yaşında iki arkadaş, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara getirilen sokağa çıkma sınırlandırmasına rağmen mesire alanına gitti. Burada alkol alan arkadaşlar, polis ekipleri tarafından fark edildikten sonra para cezası aldı.

YASAĞA UYMAYAN İKİ ARKADAŞA, ÜÇ BİN TL CEZA

Tosya'da yaşayan H.A. (70) ve H.S. (74), koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olanlara getirilen sokağa çıkma yasağına rağmen, evlerinden çıkıp mesire alanına gitti. İkili, Üç Olukları Mesire Alanı'nda yanlarında getirdikleri alkolü içecekleri içmeye başladı. 2 arkadaşı devriye gezen polis ekipleri fark etti. Hemen evlerine gönderilen H.A. ve H.S'ye 3.150'şer lira para cezası kesildi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Polis, Tosya, 3. Sayfa, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu - Haberler Jandarma 65 yaş üstü vatandaşlara yardım götürdü - Haberler Şaphane'de yaşlılar için Korana virüs önlemleri - Haberler Bedava araç dezenfektesine akın ettiler - Haberler Dünyada Covid-19: Çin Vuhan'daki önlemleri gevşetiyor, İran'da 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Haberler Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı - Haberler İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haberler Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı - Haberler Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir - Haberler Son Dakika! İran'da 6 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek
Loading