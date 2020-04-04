Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna Tilki sessizliğini bozdu: Bu beni üzmedi ki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 20 yaş altındaki sokağa çıkmama yasağına takılan Aleyna Tilki, Twitter hesabından paylaşım yaparak "Yaşımdan dolayı konserime çıkamadığım zaman olmuştu, bu beni üzmedi ki" dedi.

04.04.2020 10:47 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:21

Çin'den dünyaya yayılan ve 58 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs salgını Türkiye'ye de sıçradı. Salgının yayılmasını önlemek için alınan önlemler kapsamında 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması yasaklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam yaptığı açıklamada yasağı duyurmasının ardından gözler 19 yaşındaki Aleyna Tilki'ye çevrildi.

"BU BENİ ÜZMEDİ"

Virüsü karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkması yasaklanan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabı Twitter 'dan konu hakkında açıklama yaparak şunları söyledi: "Ben zaten dışarıya çıkmıyordum ki,bana bir şey olmadı şuan. Yaşım yetmediği için kendi konserime çıkamadığım günleri hatırlayınca, dışarıya çıkmaya yaşımın yetmemesi beni çok üzmedi." Şöhretle 18 yaşından önce tanışan Aleyna Tilki, reşit olmadığı için bazı mekanlarda sahne alamamıştı.

20 YAŞIN ALTINDAKİLERİN SOKAĞA ÇIKMASI YASAKLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam yaptığı açıklamasında "Ülkemizin tamamıyla daha önce 65 yaş üstüne uyguladığımız sokağa çıkma uygulamasını 20 yaş altına getirmektir. Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlularda tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır. Bununla gençlerimizi de çocuklarımızı da ciddi manada kontrol altına almak durumundayız. 65 yaş üstü sıkıntıda da 20 yaş altı sıkıntıda değil diye elimizde böyle bir garanti yok" demişti.

Sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna Tilki sessizliğini bozdu: Bu beni üzmedi ki

Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Aleyna Tilki, Twitter, Magazin

Haberin Videosu :

İstanbul'da sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna Tilki'den flaş açıklama

İlgili Haberler

Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldıŞarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı
Koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten hangi ilde kaç kişi öldü? 3 Nisan koronavirüs ölüm ve vaka sayıları! Giriş çıkış yasaklanan şehirler!Koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten hangi ilde kaç kişi öldü? 3 Nisan koronavirüs ölüm ve vaka sayıları! Giriş çıkış yasaklanan şehirler!
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Sigara koronavirüse yakalanma riskini artırıyor mu? Sigara kullanmak koronavirüse yakalanmaya neden olur mu?Sigara koronavirüse yakalanma riskini artırıyor mu? Sigara kullanmak koronavirüse yakalanmaya neden olur mu?
Sosyal izolasyon nedir? Sosyal izolasyon nasıl uygulanır? Sosyal izolasyon kuralları nelerdir? Sosyal mesafe ne demek?Sosyal izolasyon nedir? Sosyal izolasyon nasıl uygulanır? Sosyal izolasyon kuralları nelerdir? Sosyal mesafe ne demek?
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Magazin ››Sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna Tilki sessizliğini bozdu: Bu beni üzmedi ki - Magazin

Magazin Manşet

Haberler

Ateşli hava durumu sunucusu, karantinada bikinisiyle voleybol oynadı Magazin
Ateşli hava durumu sunucusu, karantinada bikinisiyle voleybol oynadı
Zahide Yetiş’in sevilen doktoru Oğuz Özyaral, koronavirüse yakalandı Magazin
Zahide Yetiş'in sevilen doktoru Oğuz Özyaral, koronavirüse yakalandı
Serel’den dikkat çeken çıkış: Gelecekte çocuk yapmayı düşünen arsızdır Magazin
Serel'den dikkat çeken çıkış: Gelecekte çocuk yapmayı düşünen arsızdır
Mehmet Öz, Nusret’in cinsel ilişki sorusuna verdiği cevapla olay oldu Magazin
Mehmet Öz, Nusret'in cinsel ilişki sorusuna verdiği cevapla olay oldu
Survivor’dan elenen yarışmacılara koronavirüs şoku! Ülkeye dönemiyorlar Magazin
Survivor'dan elenen yarışmacılara koronavirüs şoku! Ülkeye dönemiyorlar
Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı yasağına takıldı Magazin
Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı yasağına takıldı
İrem Sak’tan canlı yayında çok konuşulacak estetik itirafı Magazin
İrem Sak'tan canlı yayında çok konuşulacak estetik itirafı
Bella Hadid’in karantina günleri! Çamaşırsız fotoğrafına beğeni yağdı Magazin
Bella Hadid'in karantina günleri! Çamaşırsız fotoğrafına beğeni yağdı

Son Dakika Magazin Haberleri

10:32: Dedektifle aldatıldığını belgeledi - Magazin 10:47: Sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna Tilki sessizliğini bozdu: Bu beni üzmedi ki - Magazin 10:30: Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor - Haber 10:24: Ünlü doktor Oğuz Özyaral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Magazin 09:38: Oyuncu Serel Yereli'den dikkat çeken çıkış: Gelecekte çocuk yapmayı düşünen arsızdır - Magazin 08:54: Ünlülerden 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' mesajları - Magazin 07:54: Survivor'dan elenen yarışmacılar salgın nedeniyle giriş ve çıkışlar kapatıldığı için ülkeye dönemedi - Magazin 03:11: Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü - Haber 22:21: Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı - Magazin