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Sokağa çıkma yasağına uyan yaşlı adamı polis bankaya götürdü

Şırnak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması uygulaması sürüyor.

23.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:52

Şırnak 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması uygulaması sürüyor.

Bu kapsamda, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinden itibaren il merkezi ve ilçelerde yaptıkları uygulamayla sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlara ikazda bulundu.

Ekipler, park ve bahçelere gelen çok sayıda kişiyi uygulama hakkında bilgilendirilip, kısıtlamaya uymayan vatandaşları araçla evlerine bıraktı.

Öte yandan, 155 Alo İmdat hattını arayıp yardım isteyen 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları, ekipler tarafından ikametlerine götürülmek suretiyle karşılanıyor.

Gündoğdu Mahallesi Susam sokakta oturan 70 yaşındaki Mehmet Yimez, 155 Alo İmdat hattını arayarak yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine adrese yönlendirilen ekipler Yimez'i evinden alarak para çekmek için bankaya getirdi. Bankadaki işlemlerinin ardından ekipler Yimez'i tekrar evine bıraktı.

Yimez, "Kısıtlama nedeniyle hem kendi sağlığım hem de çevredekilerin sağlığı için dışarı çıkmıyorum. Bu nedenle nakit ihtiyacım için polisi aradım ve destek istedim. Ekipleri beni evimden alarak bankaya götürüp, tekrar evime bıraktılar. Allah razı olsun." diye konuştu.

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Sokağa çıkma yasağına uyan yaşlı adamı polis bankaya götürdü

Kaynak: AA

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Sokağa çıkma yasağına uyan yaşlı adamı polis bankaya götürdü
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Sabah, Güncel

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