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Sokağa çıkma yasağına uymadı 790 lira ceza yedi

Sokağa çıkma yasağına uymadı 790 lira ceza yedi Diyarbakır'da korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından kentte polis ekiplerinin denetimleri devam ederken, yasağa uymayan vatandaşa 790 lira ceza kesildi.

11.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:40
Sokağa çıkma yasağına uymadı 790 lira ceza yedi
Sokağa çıkma yasağına uymadı 790 lira ceza yedi
DİYARBAKIR - Diyarbakır 'da korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından kentte polis ekiplerinin denetimleri devam ederken, yasağa uymayan vatandaşa 790 lira ceza kesildi.
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Diyarbakır genelinde, cadde, sokak ve meydanları sessizlik sararken, yasağa uymayan bazı vatandaşlara 790 ile 3 bin 150 lira arasında cezalar kesildiği belirtildi. Servis şoförü bir vatandaşa ise yasağa uymadığı için 790 lira ceza kesildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Polis, 3. Sayfa
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