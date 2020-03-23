Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler

Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ankara'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulamasını çiğneyerek dışarı çıkan 75 yaşındaki bir kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Hüseyin Atik'i polis ekiplerinin sabah saatlerinde evine dönmesi için uyardığı ortaya çıktı.

23.03.2020 16:51 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:39

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaşına gelen sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki Hüseyin Atik tarafik kazasında can verdi.

BETON MİKSERİNİN ALTINDA KALDI

Kaza, Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'Korona virüs' tedbirleri çerçevesinde yaşından dolayı hakkında sokağa çıkma yasağı bulunan Hüseyin Atik (75), ilçenin en kalabalık caddelerinden birinde gezmeye çıktı. Yürüyüş yaparken karşıdan karşıya geçmek isteyen Atik, yaya geçidinden geçmek isterken 06 HC 3390 plakalı beton mikserinin altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucunda yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS EKİPLERİ SABAH SAATLERİNDE EVİNE GİTMESİ İÇİN ATİK'İ UYARMIŞ

Öte yandan, geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden 75 yaşındaki Hüseyin Atik'in, sabah saatlerinde olayın olduğu yerde Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, '65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı' olduğu hatırlatılarak, uyarıldığı öğrenildi.

Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Ankara'da Sokağa çıkma yasağına uymadı, canından oldu
Etiketler : Ankara, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar (1)
KADIKÖY:Akılsız
Cevap Yaz 0 0

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

Prof. Dr. Azkur: "Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü'nün kurulması gerekliliğini izah ediyoruz" - Haberler ABD Merkez Bankası Fed'den piyasaları desteklemek için sınırsız varlık alımı - Haberler Ordu'da aranan 12 kişi cezaevinde - Haberler Ordulu sürücülere hız cezası - Haberler New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı - Haberler Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu - Haberler Son dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenleyecek - Haberler Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı - Haberler
Loading