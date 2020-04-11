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Sokağa çıkma yasağına uymayan alkollü sürücü polisten kaçamadı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden alkollü sürücü, polis ekiplerinin 'dur' ikazına rağmen kaçtı.

11.04.2020 18:18 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:18
Sokağa çıkma yasağına uymayan alkollü sürücü polisten kaçamadı
Manisa 'nın Şehzadeler ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden alkollü sürücü, polis ekiplerinin 'dur' ikazına rağmen kaçtı. Yakalanan sürücüye hem sokağa çıkma yasağını ihlalden hem de alkollü araç kullanmaktan işlem uygulandı.

Olay, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı denetimleri sırasında, Ali Y. idaresindeki 45 PR 799 plakalı araç, polis ekiplerinin 'dur' ikazına uymayarak kaçmaya çalıştı. Sürücü Ali Y., kaçmaya çalıştığı yol güzergahında görevli polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan kontrollerde Ali Y.'nin yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü Ali Y.'ye hem sokağa çıkma yasağını ihlalden hem de alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Şehzadeler, Manisa, Polis, 3. Sayfa
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