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Sokağa çıkma yasağına uymayan sürücüye bin lira ceza

Sokağa çıkma yasağına uymayan sürücüye bin lira ceza Aksaray'da denetim yapan polis ekipleri, sokağa çıkma yasağına uymayan sürücüye bin lira idari para cezası kesti.

11.04.2020 16:25 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:30
Sokağa çıkma yasağına uymayan sürücüye bin lira ceza
İSTANBUL - Aksaray 'da denetim yapan polis ekipleri, sokağa çıkma yasağına uymayan sürücüye bin lira idari para cezası kesti. Sürücü kendisini, "Kardeşim otelde kalıyordu, hastanede çalışıyor. Mecbur kaldım bıraktım otele" diye savundu.
Yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak kapsamında polis ekipleri denetim yaparak yasağa uymayıp dışarı çıkan vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Fatih Aksaray'da denetim yapan polis ekipleri, aracıyla durdurulan bir kişiye bin lira idari para cezası uyguladı. İdari para cezası uygulanan şahıs, "Kardeşim otelde kalıyordu. Hastanede çalışıyor. Mecbur kaldım bıraktım otele sonra kontrole takıldık. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım" dedi. Sokağa çıkma yasağına uymayan sürücüye bin lira ceza

Kaynak: İHA

Etiketler: Aksaray, Polis, 3. Sayfa
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