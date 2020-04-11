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Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı

Eskişehir'in kent merkezi ve ilçelerinde sokağa çıkma yasağına uymayan 23 kişiye toplam 72 bin 450 TL idari para cezası uygulandı.

11.04.2020 21:45 | Son Güncelleme: 11.04.2020 21:45
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı
Eskişehir 'in kent merkezi ve ilçelerinde sokağa çıkma yasağına uymayan 23 kişiye toplam 72 bin 450 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'in, kent ve ilçelerde sokağa çıkma yasağını ihlal eden insanlara kolluk kuvvetleri tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282'nci maddesine aykırı davranmaktan cezai işlem uygulandı. Günyüzü ilçesinde, Kabahatler Kanunun 32'nci Maddesi gereğince Emre Aykırı Davranıştan 5 kişiye 392 TL, Seyitgazi ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan jandarma bölgesinde 4, emniyet bölgesinde 2 olmak üzere toplamda 6 kişiye, Kabahatler Kanunun 32'nci Maddesi gereğince Emre Aykırı Davranıştan 392'şer TL, Han ilçesi Gökçekuyu-Kayı Mahallesi yolu üzerinde durdurulan araç sürücüsü E.Z. ve yolcu D.Ç. isimli şahıslara emre aykırı davranıştan, ayrı ayrı 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan bugün kent ve ilçe genelinde 'Sokağa çıkma yasağı' tedbirleri kapsamında 23 kişiye toplam 72 bin 450 TL idari para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, Günyüzü, 3. Sayfa
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