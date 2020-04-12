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Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da sokağa çıkma yasağına uymayan 194 kişiye idari işlem uygulanırken, 138 bin 449 TL para cezası tatbik edildi.

12.04.2020 18:57 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:57
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı
SAMSUN (İHA) – Samsun 'da sokağa çıkma yasağına uymayan 194 kişiye idari işlem uygulanırken, 138 bin 449 TL para cezası tatbik edildi.

Samsun Valiliği tarafından yapılan bilgilendirmede 10 Nisan ile 12 Nisan arasında uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara kesilen cezalarla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Korona virüsü salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arasında teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla 10 Nisan saat 00.00 ile 12 Nisan 00.00 arasında ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak; ilimiz merkez ve ilçelerinde bulunan uygulama noktaları ile görevli ekiplerimizce il genelinde yapılan uygulamalarda; bakanlık genelgeleri doğrultusunda, İl Hıfzıssıhha, İl Pandemi, İl İdare Kurulunca alınan kararlar kapsamında sokağa çıkma yasağına uymayan 194 şahsa idari işlem yapılmış, 138 bin 449 TL para cezası tatbik edilmiş, 20 şahsa adli işlem yapılmıştır. Ekiplerimiz tarafından vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağına uyulması konusunda anons yapılarak uyarılarda bulunulmuştur. Hepimizin sağlığı için gerekli özeni, hassasiyeti ve duyarlılığı göstererek sokağa çıkmayan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Evde kalın, sağlıklı kalın." - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun, 3. Sayfa
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