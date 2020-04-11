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Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ilk cezalar yazıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından dün akşam yayınlanan genelge sonrasında sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara ilk cezalar yazılmaya başladı.

11.04.2020 10:05 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:05
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ilk cezalar yazıldı
İçişleri Bakanlığı tarafından dün akşam yayınlanan genelge sonrasında sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara ilk cezalar yazılmaya başladı. Esenyurt 'ta meydana uygulama yapan polis ekipleri kurallara uymayan kişilere 389'ar lira para cezası yazdı.
Dün gece 00.00'dan itibaren belirli şartlar dışında İstanbul'un da aralarında olduğu 31 kent için sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Getirilen yasaklar kapsamında işi olmadığı halde sokağa çıkanlara polis tarafından uygulama yapılmaya başlandı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından Esenyurt Meydanı'nda yapılan uygulamalarda kurallara uymayan vatandaşlara 389'ar Türk Lirası para cezası kesildi. Polisin gün boyu uygulamalarının devam edeceği öğrenildi.
(Murat Delice/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Esenyurt, Polis, Güncel
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