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Sokağa çıkma yasağına uymayanlara yasal işlem yapılacak

İl umumi Hıfzısıhha Kurulu'nun yaptığı toplantıda bağışıklık sistemi düşük olan 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağına uymamaları halinde yasal işlem uygulanması kararı alındı.

25.03.2020 11:15 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:15
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara yasal işlem yapılacak
İl umumi Hıfzısıhha Kurulu'nun yaptığı toplantıda bağışıklık sistemi düşük olan 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağına uymamaları halinde yasal işlem uygulanması kararı alındı.

İl Hıfzısıhha Kurulu, İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı salonunda Kayseri 'de uygulanmak üzere gönderilen talimatlar doğrultusunda bazı kararlar aldı. İl Hıfzısıhha Kurulu'nun koronavirüs önlemleri çerçevesinde almış olduğu kararlar şu şekilde:

1-Sağlık Bakanlığı ve bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. Maddesi kapsamında 21.03.2020 tarihi saat 24.00'dan sonra 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın ve bağışıklık sistemi düşük, kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşlarımızın ikametlerinde dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklanmasına,

2-Bu karar yürürlüğe girdikten sonra ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını olmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulmasına,

3-Yasak/kısıtlama kapsamına giren vatandaşların ikametlerinin dışında bulunmasının engellenmesi için kolluk birimleri tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına,

4- Görevlendirilecek kamu görevlilerinin muhakkak hijyen kuralları çerçevesinde gerekli tedbirler alınarak vatandaşlarla temas edilmesinin sağlanmasına,

5-Lokanta, restoranlar, pastaneler v.b. iş yerlerinde masaların kaldırılmasına ve sadece isteyen müşteriler için paket servisi hizmeti verilmesine, (gel al şeklinde),

6-16.03.2020, 18.03.2020,20.03.2020 ve 21.03.2020 tarihli Hıfzıssıhha Kurulunda alınan karalar ile birlikte bu kararın Basın yayın yolu ile duyurulmasına ve bu duyurunun tebligat yerine geçmesine,

Yukarıda alınan karara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi ve diğer yürürlükteki meri-i mevzuat çerçevesinde yasal işlem yapılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir. - KAYSERİ
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Kaynak: İHA

Etiketler : İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Kayseri, Güncel

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