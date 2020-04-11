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Sokağa çıkma yasağında can dostlar unutulmadı

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı köpek bakımevleri ve küçük hayvan polikliniğindeki görevli personel iki günlük sokağa çıkma yasağında da can dostları yalnız bırakmıyor.

11.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:02
Sokağa çıkma yasağında can dostlar unutulmadı
İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı köpek bakımevleri ve küçük hayvan polikliniğindeki görevli personel iki günlük sokağa çıkma yasağında da can dostları yalnız bırakmıyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler sokakta yaşayan hayvanlara kentin dört bir yanında mama dağıtıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulamaya konan iki günlük sokağa çıkma yasağında da sokakta yaşayan hayvanları unutmadı. Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı Işıkkent Geçici Köpek Bakımevi, Seyrek Geçici Köpek Bakımevi, Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniği iki günlük sokağa çıkma yasağı boyunca açık olacak. Sokak Hayvanları Acil Müdahale Ekibi, İzmir Doğal Yaşam Parkındaki hayvanlardan sorumlu bakıcılar ve sağlık personeli de görevlerini yapmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne bağlı ekipler de sokakta yaşayan hayvanların beslenme odaklarına mama bırakmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de can dostlarını unutmadı. Soyer bu sabah Işıkkent Geçici Köpek Bakımevini ziyaret etti. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge "hayvan, barınak, çiftlik ve bakım merkezleri"ni ve buralarda çalışan personeli sokağa çıkma yasağından muaf tutmuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmir, Güncel
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