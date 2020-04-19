Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA DENETİMLER GECE DE DEVAM EDİYOR

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAİstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle 39 ilçede polis ekipleri denetimlerine devam ediyor.

19.04.2020 01:29 | Son Güncelleme: 19.04.2020 01:33
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA
İstanbul 'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle 39 ilçede polis ekipleri denetimlerine devam ediyor.
Denetimlerden biri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa istikametiydi. Polis ekipleri araçları durdurarak evrak ve kimlik kontrolü yaptı. Durdurulan bir sürücünün yapılan evrak incelemelerinde ehliyeti bulunmadığı ve yanındaki kişinin de sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilerek ceza işlem uygulandı. Polis ekipleri kent genelinde denetimleri devam ediyor. SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA DENETİMLER GECE DE DEVAM EDİYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İran’da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar Haberler
İran'da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim Haberler
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı’ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Ebru Şallı, oğlunu kaybettikten sonra herkes bu heykeli paylaşıyor Haberler
Ebru Şallı, oğlunu kaybettikten sonra herkes bu heykeli paylaşıyor
Ebru Şallı’yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi Haberler
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi
Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika’da Ebola yeniden hortladı Haberler
Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı
Dışişleri Bakanı: Yurt dışında 342 Türk, koronadan hayatını kaybetti Haberler
Dışişleri Bakanı: Yurt dışında 342 Türk, koronadan hayatını kaybetti
Haberler ›› Güncel ››SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA DENETİMLER GECE DE DEVAM EDİYOR - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:42: Çad'da tutuklu 44 Boko Haram mensubu hapishanede ölü bulundu - Haber 02:30: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar artıyor - Haber 02:14: Almanya'da koronavirüs kısıtlamalarına protestoya polis müdahalesi - Haber 02:12: Balık fabrikasında çıkan yangın korkuttu - Haber 02:12: Yunanistan'da karantinaya alınan El. Venizelos gemisinin Türk yolcuları Türkiye'ye getirildi - Haber 00:26: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 8'inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladı: Bu sene sorular daha zor olacak diye bir şey yok - Haber 23:08: İran'da yüz binlerce civcivin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı - Haberler 21:22: Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi - Haber 20:30: Koronavirüsü yenen hemşireden ürperten sözler: Hala tat ve koku alamiyorum - Haberler 19:59: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı - Haber 19:53: Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi - Haber