Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkıp, canlı yayın yapan 2 arkadaşa para cezası
KONYA'nın Kulu ilçesinde, sokağa çıkma yasağına rağmen dışarı çıkıp, sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparak, "Bizim ne işimiz var dışarda dayı, yasak değil mi?" diye soran U.G.
14.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:04
Görüntü üzerine harekete geçen Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Y.K. ve U.G.'yi gözaltına aldı. 2 arkadaşa Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği 3'er bin 150'şer lira para cezası verildi. Haklarında TCK'nın 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçunu düzenleyen 195'inci maddesinden soruşturma başlatılan 2 arkadaş, sevk edildikleri adliyede, mahkemece adli kontrol kararı getirilerek, serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA