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Sokağa çıkma yasağında güvercinleri belediye görevlileri besledi

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde hafta sonunda yasak nedeniyle sokağa çıkamayan Aziz Demirtepe'nin (53) iş yerindeki güvercinlerini belediye ekipleri besledi.

13.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:53
Sokağa çıkma yasağında güvercinleri belediye görevlileri besledi

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde hafta sonunda yasak nedeniyle sokağa çıkamayan Aziz Demirtepe'nin (53) iş yerindeki güvercinlerini belediye ekipleri besledi.

Keçiören 'de yaşayan Aziz Demirtepe, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı nedeniyle iş yerine gidemeyince buradaki güvercinlerin beslenmesi için Altındağ Belediyesi'nden yardım istedi. Belediye ekipleri, Demirtepe'nin talebi sonrası İskitler'deki iş yerine giderek, 1 günü aşkın süredir aç bekleyen 50 güvercini besledi. Ayrıca, veterinerler güvercinlerin sağlık kontrolünü de gerçekleştirdi. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle güvercinlerini besleyemediğini söyleyen Demirtepe, "2 gün aç kalacaklardı, sağ olsun ekipler hem besledi hem de sağlık kontrolünü yaptı. Kendi canımızı korurken diğer canlıları da unutmamalıyız" dedi.

2 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca sokak hayvanları için seferberlik başlattıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise, "Tespit ettiğimiz her noktaya onlar için beslenme alanı oluşturduk. Aziz Bey dükkanındaki kuşların aç kaldığını söyledi. Hemen ekiplerimiz harekete geçerek kuşları iş yerinde besledi. Bizim için her can çok önemli. Can dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Altındağ Belediyesi, Keçiören, Altındağ, Güncel
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