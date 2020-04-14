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Sokağa çıkma yasağında hırsızlık güvenlik kamerasında

BURSA'da sokağa çıkma yasağına rağmen girdiği kafeteryadan bilgisayar kasası çalan hırsız, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

14.04.2020 09:18 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:18
Sokağa çıkma yasağında hırsızlık güvenlik kamerasında

BURSA'da sokağa çıkma yasağına rağmen girdiği kafeteryadan bilgisayar kasası çalan hırsız, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sahil Caddesi'nde bulunan kafeteryaya geçen cumartesi günü giren şüpheli, kasada bulunan bozuk paralar ile bilgisayar kasasını alıp, kaçtı. Hırsızlık olayı, pazartesi sabahı İsmail Akyüz'ün iş yerine gelmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine gelen polis, incelediği güvenlik kamerasından hırsızlık şüphelisinin eşkalini tespit etti. Görüntüde hırsızın kafeteryanın sürgülü cam kapısından girdiği çıktıktan sonra kapıyı kapattığı görüldü. Polis , hırsızın kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Polis, Güncel
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