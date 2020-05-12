SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KASAP DÜKKANI KURŞUNLADI

Gamze ŞİMŞEK İSTANBUL DHASancaktepe'de pazar akşamı sokağa çıkma yasağı devam ederken kimliği belirsiz iki kişi, kasap dükkanını kurşun yağmuruna tuttu.

12.05.2020 10:34 | Son Güncelleme: 12.05.2020 10:37
Gamze ŞİMŞEK İSTANBUL DHA
Sancaktepe'de pazar akşamı sokağa çıkma yasağı devam ederken kimliği belirsiz iki kişi, kasap dükkanını kurşun yağmuruna tuttu. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay Pazar günü saat 23.30 sıralarında Sancaktepe'de meydana geldi. Kimliği belirsiz iki kişi sokağa çıkma yasağı devam ettiği sırada bir kasap dükkanına silahla ateş etmeye başladı. Dükkana 8 kurşun isabet ederken silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kapüşonlu bir kişinin dükkanın karşı kaldırımında yürüdüğü, ardından kimliği belirsiz şüphelinin dükkana silahla ateş ettiği ve koşarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
NE SEBEPLE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ
Kasap dükkanının işletmecisi İsmail Karaçöl, Gördüğünüz gibi kurşuna tutmuşlar dükkanımızı. Ne sebeple olduğunu bilmiyoruz. Emniyetimizden istediğimiz bu şahısların bulunması. Tahminimiz yok niye düşmanımız yok. Toplamda 8 kurşun. 7'si camımıza gelmiş. Birkaçı da yan kolonumuza gelmiş. Çok şükür herhangi bir problem yok bizde. Burada görünen kamera kayıtlarında iki kişi tarayıp gidiyorlar. dedi.
Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KASAP DÜKKANI KURŞUNLADI

Kaynak: DHA

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