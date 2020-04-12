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Sokağa çıkma yasağında, mahalleliye konser verdi

İZMİR'in Buca ilçesinde Melih Karacaoğlu ve Tanju Kaya, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinin balkonunda komşularına müzik yayını yaptı.

12.04.2020 22:53 | Son Güncelleme: 12.04.2020 22:53
Sokağa çıkma yasağında, mahalleliye konser verdi

İZMİR'in Buca ilçesinde Melih Karacaoğlu ve Tanju Kaya, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinin balkonunda komşularına müzik yayını yaptı. Çevre sakinleri de müziğe eşlik edince ortaya renkli görüntüler çıktı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 31 ile getirilen sokağa çıkma yasağının ardından, Akıncılar Mahallesi'nde oturan Melih Karacaoğlu ve Tanju Kaya, komşularına konser verdi. Saat 20.30 sıralarında Karacaoğlu ve Kaya, balkona kurduğu hoparlörlerden çaldığı şarkılara darbukayla da eşlik etti. Müzik yayınına, çevre sakinleri de kayıtsız kalmadı. Birçok vatandaşın balkona çıkıp şarkılara eşlik ettiği, birçoğunun da telefonlarıyla bu anları kaydettiği görüldü.  Yaklaşık 20 dakika süren müzik yayını, alkışlarla son buldu. keyif dolu o anlar, sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerde, balkonlarına çıkan vatandaşların, şarkılara eşlik ettiği görüldü.


Kaynak: DHA

Etiketler: Tanju Kaya, Buca, Güncel
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