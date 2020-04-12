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Sokağa çıkma yasağında, mahalleliyi müzikle eğlendirdiler

Sokağa çıkma yasağında, mahalleliyi müzikle eğlendirdilerİZMİR'in Buca ilçesinde oturan Melih Karacaoğlu ve Tanju Kaya, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinin balkonunda komşularına müzik yayını yaptı.

12.04.2020 23:21 | Son Güncelleme: 12.04.2020 23:23
Sokağa çıkma yasağında, mahalleliyi müzikle eğlendirdiler
İZMİR'in Buca ilçesinde oturan Melih Karacaoğlu ve Tanju Kaya, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinin balkonunda komşularına müzik yayını yaptı. Çevre sakinleri de müziğe eşlik edince ortaya renkli görüntüler çıktı.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 31 ile getirilen sokağa çıkma yasağının ardından, Akıncılar Mahallesi'nde oturan Melih Karacaoğlu ve Tanju Kaya, komşularına müzik ziyafeti verdi. Saat 20.30 sıralarında Karacaoğlu ve Kaya, balkondaki hoparlörlerden hem şarkı açtı hem de darbukayla şarkılara eşlik etti. Müzik yayınına, çevre sakinleri de kayıtsız kalmadı. Birçok vatandaşın balkona çıkıp şarkılara eşlik ettiği, birçoğunun da telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirdiği görüldü. Yaklaşık 20 dakika süren müzik yayını, alkışlarla son buldu. O anlar bir cep telefonu görüntüsüyle kaydedildi. Görüntülerde, balkonlarına çıkan vatandaşların, şarkılara eşlik ettiği görüldü. Sokağa çıkma yasağında, mahalleliyi müzikle eğlendirdiler

Kaynak: DHA

Etiketler: Tanju Kaya, Buca, Güncel
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