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Sokağa çıkma yasağında Melikgazi'de cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, iki günlük sokağa çıkma yasağında ilçenin tamamında cadde ve sokakların dezenfektan ile yıkandığını söyledi.

13.04.2020 10:04 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:05
Sokağa çıkma yasağında Melikgazi'de cadde ve sokaklar dezenfekte edildi
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, iki günlük sokağa çıkma yasağında ilçenin tamamında cadde ve sokakların dezenfektan ile yıkandığını söyledi.

Cumartesi ve pazar günleri 3 vardiya usulü ile 24 saat esasına göre çalışan Temizlik Hizmetleri Müdürlüğünün iyi bin planlama ile ilçeyi yıkayıp temizlediğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak halk ve çevre sağlığına her zaman önem vermekteyiz. Özellikle corona virüsü süresince bu hassasiyetimiz daha da önem arz etti. Fen, ulaşım, park bahçe gibi birimlerde çalışanların bir kısmını temizlik işleri bünyesine kaydırarak temizlik ekibini öncelikle güçlendirdik. 400'den fazla ekip, 9 su tankeri, 9 ilaçlama aracı, 25 dezenfekte aracı ile iki günlük sokağı çıkma yasağını da fırsat bilerek ilçemizi bir ucundan diğer ucuna tüm cadde ve sokakların dezenfektan ile yıkanmasına sağladık. Yani Melikgazililer güne temiz ve dezenfekte edilmiş bir çevrede uyanarak haftaya merhaba dediler. Tüm çalışanlarımıza hafta sonu boyunca vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür diyorum" dedi.

Başkan Palancıoğlu, söz konusu halk ve çevre sağlığı olduğu için dezenfekte ve temizlik çalışmalarının kesintisiz olarak devam edeceğini söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel
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