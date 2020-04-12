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Sokağa çıkma yasağında polis hayvanları unutmadı

Sokağa çıkma yasağında polis hayvanları unutmadı Alibeyköy'de sokağa çıkma yasağı devriyesinde polis sokak köpeğini besledi Hafta sonu iki günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından gece saatlerinde devriye gezen polis ekipleri, aç kalan sokak köpeklerini de unutmadı.

12.04.2020 09:15 | Son Güncelleme: 12.04.2020 09:16
Sokağa çıkma yasağında polis hayvanları unutmadı
Alibeyköy'de sokağa çıkma yasağı devriyesinde polis sokak köpeğini besledi
İSTANBUL - Hafta sonu iki günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından gece saatlerinde devriye gezen polis ekipleri, aç kalan sokak köpeklerini de unutmadı. Yiyeceklerini köpekle paylaşan polisin hayvanı eliyle beslemesi takdir topladı.
Hafta sonu iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından polis 24 saat devriye gezmeye başladı. Gece saatlerinde sokakta dolaşan polis, aç kalan sokak köpeklerini de unutmadı. Alibeyköy'de bir sokak köpeğinin çevrede dolaştığını gören polis memuru, hayvanın aç kaldığını düşündü. Polis bunun üzerine yiyeceğini bir kaba koyarak köpeğin önüne bıraktı. Hayvanı adeta elleriyle besleyen polis memurunun yiyeceğini paylaşması takdir topladı. O anlar ise kameralara yansıdı. Sokağa çıkma yasağında polis hayvanları unutmadı

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, 3. Sayfa
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