Sokağa çıkma yasağında "rahvan atları" yarışlara koşu bandında hazırlanıyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde rahvan at yetiştiricileri ve yarışçıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağında atlarını özel koşu bantlarında yarışlara hazırlıyor.

26.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:18
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde rahvan at yetiştiricileri ve yarışçıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağında atlarını özel koşu bantlarında yarışlara hazırlıyor.
İlçede rahvan at yetiştiriciliği ve yarışçısı Nuri Arslan, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasında atlarını besihanesine yaptırdığı özel koşu bandında yarışlara hazırlamaya çalışıyor.
Sokağa çıkma yasağında özel izinle çiftliklerine geldiklerini dile getiren Nuri Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, rahvan atlarının günlük antrenmanlarını yapması gerektiğini söyledi.
Her gün düzenli olarak atların bakım ve antrenmanlarını yaparak rahvan at yarışlarına hazırladıklarını aktaran Arslan, "Ramazan Bayramı nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağından dolayı atlarımızı dışarı çıkarmadan özel olarak yaptığımız koşu bandında antrenmanlarını devam ettirerek yarışlara hazırlamaya çalışıyoruz. Burada 4-5 tane atımız var ve hepsini günlük belirli süreler ile yarışlara hazırlıyoruz. Tabii bu yıl yarışlar olur ise yarışlara katılacağız. Olmazsa seneye katılmak için düzenli eğitimlere devam edeceğiz. Yaz, kış sürekli bu eğitimlere devam ediyoruz." diye konuştu.
Arslan, atların formda olmaları gerektiğini belirterek "Kısıtlama olmadığı günler günlük binimleri yapılıyor. Kısıtlama olduğu zaman da böyle yürüyüşlerle atlarımızın formunu korumaya çalışıyoruz." dedi.
Türkiye'de rahvan at yarışlarında birçok derece elde ettiklerini anlatan Arslan, "Rahvan at yarışlarında bölge ve Türkiye'de birçok birincilik ve ikinciliklerimiz var. Canlı hayvan olduğu için mecburen formlarını korumaya özen gösteriyoruz. Sürekli eğitimlerini ve yemeklerini belirli saatlerde vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Sokağa çıkma yasağında ’rahvan atları’ yarışlara koşu bandında hazırlanıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Nuri Arslan, Sandıklı, Türkiye, Afyon, Güncel, Haber

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