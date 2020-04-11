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Sokağa çıkma yasağında sevimli dostlarımız unutulmadı

Korana virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarına Manavgat Belediyesi Barınak görevlileri yem ve su dağıttı.

11.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:58
Korana virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarına Manavgat Belediyesi Barınak görevlileri yem ve su dağıttı.
İki günlük sokağa çıkma yasağı en fazla sokak hayvanlarını etkiledi. İnsanlar sokağa çıkamadıkları için aç kalan sokak hayvanlarının imdadına Manavgat Belediyesi Hayvan barınağı görevlileri yetişti.
Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı Veteriner Teknikeri Ebru Özden, barınak olarak sokak hayvanlarının aç kalmaması için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek "Patili dostlarımızın özellikle sokağa çıkma yasağında aç kalmaması için 2 ayrı ekiple çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere mama ve su bırakarak aç kalmalarının önüne geçmeye çalışıyoruz. Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı olarak çalışmalarımızı aralıksız devam edecektir" dedi.
(Arif Kaplan/İHA) Sokağa çıkma yasağında sevimli dostlarımız unutulmadı

Kaynak: İHA

Etiketler: Manavgat, Güncel
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