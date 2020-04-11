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Sokağa çıkma yasağında, soğuk hava depoları çalışıyor

Sokağa çıkma yasağında, soğuk hava depoları çalışıyorKONYA'nın meyveciliğin ön planda olduğu Akşehir ilçesinde sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında tutulan soğuk hava depoları, donmuş meyve, sebze ve kırmızı et ürünlerinin bozulmaması için çalışmasını sürdürüyor.

11.04.2020 17:09 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:13
Sokağa çıkma yasağında, soğuk hava depoları çalışıyor
KONYA'nın meyveciliğin ön planda olduğu Akşehir ilçesinde sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında tutulan soğuk hava depoları, donmuş meyve, sebze ve kırmızı et ürünlerinin bozulmaması için çalışmasını sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 48 saat sokağa çıkma yasağı sürüyor. Sokağa çıkma yasağı dışında kalan mesleklerden biri de soğuk hava depoları. Konya 'da başta kirazıyla ünlü Akşehir ilçesinde meyvecilik ön planda olduğu için soğuk hava depoları faaliyetlerini sürdürüyor.
Yasak nedeniyle kısıtlı personelle faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden iş yeri sorumlusu Mürvet Çaylak, farklı firmalara ait meyve, sebze ve kırmızı et ürünlerinin bulunduğu deponun çalışmaması durumunda tonlarca ürünün zarar göreceğini söyledi.
İşçi Zahir Çamırcı da, "Virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı var. Ama dondurulmuş gıdaların bozulmaması için çalışmamızı sürdürüyoruz" dedi. Sokağa çıkma yasağında, soğuk hava depoları çalışıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Akşehir, Konya, Güncel
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