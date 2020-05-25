Sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarının beslenmesini üstlendiler

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Güvercin Sevenler Derneği, sokağa çıkma yasağının olduğu 4 gün boyunca sokak hayvanlarının beslenmesini üstlendi.

Sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarının beslenmesini üstlendiler
25.05.2020 15:23 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:33
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Güvercin Sevenler Derneği, sokağa çıkma yasağının olduğu 4 gün boyunca sokak hayvanlarının beslenmesini üstlendi.

Bozüyük Güvercin Sevenler Derneği, Bozüyük Belediyesinden aldığı izinle meydan ve sokaklardaki yabani güvercin, sahipsiz kedi ve köpeklerin sokağa çıkma yasağı olduğu 4 gün boyunca beslenmeleri ile ilgilenecek. Yem temininin sponsorluğu ise Sami Yelekli ve Salih Yüksel tarafından üstlenildi.

Dernek Yönetim Kurulu üyesi Ayhan Meriç yaptığı açıklamada, "Tüm halkımız gibi bizlerde canlıları seviyoruz. Bu zor zamanlarda onları unutmadık. Belediyemize başvurduk, sağ olsunlar bize bu görevi verdiler. Bizler de bu sevimli canlılarımıza bir nebze de olsa katkı sağlayacak olmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Buradan tüm İslam Aleminin mübarek Ramazan Bayramını kutlar daha nice bayramlara sağlıklı, huzurlu, mutlu bir şekilde ulaşmayı yüce rabbimden dileriz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Bilecik, Bozüyük, Güncel, Haber

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