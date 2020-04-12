Sokağa çıkma yasağında Taksim Meydanı kuşlara kaldı
Korona virüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesi ardından Taksim Meydanı güvercinlere kaldı.
12.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:59
Korona virüse tedbirleri kapsamında hafta sonu boyunca vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. 31 ilde uygulanan yasak ile birlikte İstanbul 'un sokakları bomboş kaldı. Taksim Meydanı vatandaşların evlerinde kalmasıyla tamamen güvercinlere kaldı. Normalde çevre esnafının yem atarak beslediği güvercinleri bu kez polis ve zabıta ekipleri besledi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA