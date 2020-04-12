Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sokağa çıkma yasağında Taksim Meydanı kuşlara kaldı

Sokağa çıkma yasağında Taksim Meydanı kuşlara kaldı Korona virüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesi ardından Taksim Meydanı güvercinlere kaldı.

12.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:41
Sokağa çıkma yasağında Taksim Meydanı kuşlara kaldı
İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesi ardından Taksim Meydanı güvercinlere kaldı.
Korona virüse tedbirleri kapsamında hafta sonu boyunca vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. 31 ilde uygulanan yasak ile birlikte İstanbul 'un sokakları bomboş kaldı. Taksim Meydanı vatandaşların evlerinde kalmasıyla tamamen güvercinlere kaldı. Normalde çevre esnafının yem atarak beslediği güvercinleri bu kez polis ve zabıta ekipleri besledi. Sokağa çıkma yasağında Taksim Meydanı kuşlara kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Taksim, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur Haberler
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
ABD’li hemşire gözyaşlarını tutamadı: Her odada cesetler var Haberler
ABD'li hemşire gözyaşlarını tutamadı: Her odada cesetler var
Haberler ›› genel ››Sokağa çıkma yasağında Taksim Meydanı kuşlara kaldı - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

17:40: Hindistan Pakistan arasında çatışma: 3 ölü, 6 yaralı - Haberler 17:39: Nisan ayında 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde karla mücadele - Haberler 17:37: Emniyet Genel Müdürlüğü havadan denetimleri kamuoyu ile paylaştı - Haberler 17:36: - 74'lük deden mahalleliye balkonda Türk Sanat Müziği serenatı - Haberler 17:34: Toprak almak istediği inşaattan düşerek yaralandı - Haberler 16:47: Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar - Haberler 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu