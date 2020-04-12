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Sokağa çıkma yasağında uyuşturucuyla yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde çıktı.

12.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:45
Sokağa çıkma yasağında uyuşturucuyla yakalandı
Adana 'nın Ceyhan ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde çıktı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Z.Ç., O.G. ve Y.İ.'nin içinde bulunduğu otomobili Cumhuriyet Mahallesi, Mehmetçik kavşağında durdurdu. Z.Ç. isimli şahsın üst aramasında 16 adet şeffaf kağıda sarılı uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi.

Z.Ç.'ye ehliyetsiz olduğu için de 5 bin 200 TL trafik cezası kesildi. Ayrıca, yasağa rağmen sokağa çıkan her üç kişiye toplam bin 176 TL idari para cezası uygulandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Ceyhan, Adana, 3. Sayfa
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