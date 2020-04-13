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Sokağa çıkma yasağında vatandaşların ihtiyacını vefa ekibi sağladı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeni ile evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandı.

13.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:50
Sokağa çıkma yasağında vatandaşların ihtiyacını vefa ekibi sağladı
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeni ile evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandı.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, korona virüsü salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak illerinde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeni ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması için her türlü önlemi aldıklarını söyledi. Kaymakam Gözlet, "Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca evlerinden çıkmayarak sağduyulu davranan değerli vatandaşlarımıza, vatandaşlarımızın sağlığı, güvenliği ve zorunlu ihtiyaçlarının temini için çalışan, sağlık, kaymakamlık, emniyet, jandarma, belediye, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanları ile hizmet sunan eczane, fırın, tüpçü, veteriner, akaryakıt istasyonu çalışanlarına çok teşekkür ederim. 2 günlük sokağa çıkma yasağı süresince Vefa Sosyal Destek Grubuna 167 vatandaşımızın müracaatı oldu. Kuru gıda, maddi yardım, ilaç, ekmek, çocuk maması gibi talepleri olan vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçları temin edilerek kendilerine personellerimiz tarafından ulaştırıldı. 177 hane, otel ve öğretmen evinde konaklayan vatandaşlarımıza 2 öğün sıcak yemek hizmeti ulaştırıldı.Kurumlarımız ve çalışanlarımız yedi gün yirmi dört saat vatandaşlarımıza hizmet etmek için görevi başındadır" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Kulp, Güncel
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