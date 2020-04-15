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Sokağa çıkma yasağında yaşananları kostüm giyerek anlattılar

Sokağa çıkma yasağında yaşananları kostüm giyerek anlattılar -Dışarıya çıkanları azrail ve kefen kıyafeti giyen 3 sporcu uyardı -İnsanların şaşkın bakışları arasında ellerine aldıkları tırpan, kola ve çikolata ile uyardılar Geçtiğimiz hafta 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta ilan edilen sokağa...

15.04.2020 19:07 | Son Güncelleme: 15.04.2020 19:09
Sokağa çıkma yasağında yaşananları kostüm giyerek anlattılar
-Dışarıya çıkanları azrail ve kefen kıyafeti giyen 3 sporcu uyardı
-İnsanların şaşkın bakışları arasında ellerine aldıkları tırpan, kola ve çikolata ile uyardılar
DÜZCE - Geçtiğimiz hafta 30 büyük şehir ve Zonguldak 'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından yaşananlara ve gereksiz dışarı çıkanları uyarmak isteyen Düzceli 3 sporcu Azrail ve kefen kıyafetleri giyerek insanların arasında dolaştılar. Cadde de insanların şaşkın bakışları arasında dolaşan 3 sporcu mesajlarını da üzerilerine yapıştırdıkları afişlerle ve ellerine aldıkları kola ve çikolata ile verdiler.
Korona Virüs salgınını önlemek için geçtiğimiz hafta 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasağının ilan edilmesinin ardından ise bir çok insan marketlere akın etmiş ve sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kola, çikolata kuyruklarına girmişlerdi. Yaşanan görüntülerin ardından ihtiyacı olmadan dışarı çıkanlara dikkat çekmek isteyen Düzceli 3 Milli Muaythai sporcusu Azrail kostümü ve kefenler giyerek Düzce'nin en yoğun insan trafiğinin yaşandığı İstanbul Caddesine çıktılar. Ellerine kola ve çikolata alan sporcular kostümlerinin üzerine ise ihtiyacı olmadan dışarı çıkmanın tehlikesini anlatan afişler astılar. İnsanların şaşkın bakışları arasından kostümlerle uzun süre caddede yürüyen sporcuları bazı vatandaşlar ise cep telefonları ile kaydetti.
Muaythai Milli Takım antrenörü Muhammet Pişkin, yaptıkları farkındalıkla ilgili olarak burada insanların zaruri ihtiyaçları olmadığı halde dışarı çıkmalarına dikkat çekmek istedik. Bizde bakıyoruz sokaklar gerçekten çok kalabalık. Kimi insanları gereksiz yere sokağa çıktığını düşünüyoruz. Buradaki amacımız hem buna dikkat çekmek hemde insanları zaruri olmadığı sürece evde kalmaları, aileleriyle birlikte sağlıklı kalmalarına çağrı yapmak" dedi.
Muaythai Milli Takım sporcusu Hasan Çetin ise; çikolata ve kolasız da insanlar 2 günde evde kalabilirler. Evde kalın sağlıklı kalın" dedi.
Bir diğer muaythai milli takım sporcusu Ömer Elhaj ise; "Evde kal Türkiye. Herkes dışarıda ve herkes hastalanacak. İnsanlar dışarı çıkmasın diye böyle bir çalışma yaptık" dedi. Sokağa çıkma yasağında yaşananları kostüm giyerek anlattılar

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Genel
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