Sokağa çıkma yasağında yüzen saraylarına kapandılar

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, çok sayıda yat sahibi, sokağa çıkma yasağını lüks yatlarında geçirmeyi tercih etti.

Deniz turizminin önemli merkezlerinden Marmaris'te fiyatları 1 milyon ile 25 milyon dolar arasında değişen lüks yatlar, 6 özel marina ve Büyükşehir Belediyesi kontrolündeki yat limanında demirli duruyor. Kentte bulunan 4 bin 350 lüks yat ve yelkenlinin 3 bini, başta İngilizler olmak üzere yabancılara ait.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 şehirde alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile bazı yat sahipleri, bu süreyi lüks yatlarında geçirmeyi tercih etti. Yat sahiplerine kaptanlar ve personelleri eşlik etti.

'SALGIN GEÇİNCEYE KADAR HERKES EVİNDE KALSIN'

24 metrelik motorlu özel yapım yelkenlisinde kalan Batıkan Türkkünan (44), "Bize ne diyorlarsa onu yapıyoruz. Yatımda telefon ve bilgisayarla uğraşıyorum. Günlük rutin yat işleri yapıyorum. Vatandaşlarımız lütfen evinde kalsın, dışarı çıkmasın. Tabi dışarı çıkmayan vatandaşların da yetkililer ihtiyaçlarını temin etsin" dedi.

24 metrelik motorlu yat sahibi Buğra Kocamaz (38) da "Günlük işlerimizi yapıyoruz. Hayat normal devam ediyor. Halkımızın sokağa çıkmamasını istiyorum. Bizler de izole şekilde tedbirlerimizi alarak yaşantımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

İngiliz bir iş insanın 22 metrelik yatının kaptanlığını yapan Ümit Güleç (36), "Teknede rutin işleri yapıyoruz. Bizim hayatımız yatta geçiyor. İzole şekilde yaşam devam ediyor. Teknenin günlük temizlik ve bakımları yapılıyor. Arta kalan zamanda, televizyon seyrederek zaman geçiyor. Yapacak bir şey yok. Sabırla bekleyip, salgının geçmesini bekleyeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza sizlerin aracılığıyla evinizde kalın, sağlıklı olun çağrısı yapıyorum" derken, gezi teknesi kaptanı Hüseyin Dursun (27), "Can sıkıntısından telefona bakıyoruz. Günlük temizlik ve bakım işleri yapıyoruz. Virüs salgını ile ilgili günlük dezenfekte ve temizlik yapıyoruz. Lütfen bu virüs geçinceye kadar herkes evinde kalsın ve tedbirini alsın" dedi.