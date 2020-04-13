Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sokağa çıkma yasağında zabıta İstanbul'un hizmetindeydi

İBB Zabıtası, yurttaşların hastane, eczane gibi gereksinimlerini karşılarken, başta sağlık çalışanları olmak üzere kamu görevlilerini istedikleri yerlere ulaştırdı. Sokak hayvanlarını besledi.

13.04.2020 09:29 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:30
Sokağa çıkma yasağında zabıta İstanbul'un hizmetindeydi

İBB, iki günlük sokağa çıkma yasağı boyunca İstanbulluların her türlü hizmetine koştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan sokağa çıkma yasağı kapsamında, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik; 160 ekip, 1840 personel ile Cumartesi ve Pazar günü vardiyalı olarak İstanbul halkının yanında oldu.

YASAĞI İHLAL EDENLER UYARILDI

Zabıta ekipleri, sokağa çıkma yasağının gereklerini titizlikle takip etti. İBB'nin sorumluluğunda bulunan 287 işyeri, denetlendi. Açık olan 23 işyerinin yasağa uygun olarak kapatılması sağlandı.Ana arter, meydan ve sahiller, zabıta ekiplerince kontrol edilerek, sokağa çıkma yasağı nedeniyle, 175 kişi uyarılarak evlerine gönderildi.

YURTTAŞLARIN ACİL GEREKSİNİMLERİ KARŞILANDI

Ekipler, görev yerlerine ulaşmaya çalışan başta sağlık çalışanları olmak üzere toplam 151 kamu görevlisine yardımcı oldu. Bu kişilerin istedikleri noktaya gitmelerini sağladı. Hastane, eczane gibi acil ihtiyaçları bulunan ve 65 yaş üstü olan toplam 42 vatandaşa yardımcı olundu. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara ek olarak, ekmeklerin ambalajlı olarak satılması ve fahiş fiyat konusunda 63 fırın denetlendi.

SAHİPSİZ HAYVANLAR BESLENDİ

Edirnekapı Şehitlik, Taksim Meydanı ve diğer birçok noktadaki sahipsiz hayvanlara su, mama ve yem bırakıldı.

Akaryakıt istasyonlarının kapalı olup olmadığı kontrol edildi. İstisnai olarak çalışmasına izin verilen 7 akaryakıt istasyonu, 2 eczane denetlendi. Ekmek dağıtımlarına destek olundu. Arızalanan 2 adet ambulans ve 1 sivil araca çekici hizmeti verildi. Yurttaşlardan gelen talep ve şikâyetlerin çözüme kavuşması için zabıta ekipleri 7/24 görev yaptı.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Zabıta, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Akşener: Bilim Kurulu’nun bile haberi yoktu; Erdoğan’ın canı istedi, yasak ilan edildi Haberler
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
İstifası kabul edilmeyen Süleyman Soylu’dan ilk açıklama geldi Haberler
İstifası kabul edilmeyen Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı Haberler
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, 6 yeni koronavirüs keşfetti Haberler
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, 6 yeni koronavirüs keşfetti
Soylu istifa etti, Erdoğan kabul etmedi! Peki şimdi ne olacak? Haberler
Soylu istifa etti, Erdoğan kabul etmedi! Peki şimdi ne olacak?
Miras peşine düşen kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü Haberler
Miras peşine düşen kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü
Çam’dan Soylu’ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir Haberler
Çam'dan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir
Haberler ›› Güncel ››Sokağa çıkma yasağında zabıta İstanbul'un hizmetindeydi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:20: 7 YAŞINDAKİ KIZ KUMBARASINDA BİRİKEN 532 LİRAYI 'BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM' KAMPANYASINA BAĞIŞLADI - Haber 10:18: Bayındır Belediyesi Sokak Hayvanlarını da Unutmuyor - Haber 10:18: "Turizmin başkenti" Kovid-19 tedbirleri nedeniyle tarihinin en sakin günlerini yaşıyor - Haber 10:17: Adana'da, 2 bin 335 litre sahte içki ele geçirildi - Haber 10:17: (Özel) Taksim'de yasak sonrası Tom Jerry çizgi film gerçek oldu - Haber 10:10: Son dakika: İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan ilk açıklama: Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz - Haber 09:38: Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı - Magazin 09:22: Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı - Haberler