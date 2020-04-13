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Sokağa çıkma yasağından dolayı babasına pasta alamayan çocuğa sürpriz yapıldı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle babasına doğum günü pastası alamayan çocuk için belediye ekipleri sürpriz yaptı.

13.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:08
Sokağa çıkma yasağından dolayı babasına pasta alamayan çocuğa sürpriz yapıldı
Mersin 'in Yenişehir ilçesinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle babasına doğum günü pastası alamayan çocuk için belediye ekipleri sürpriz yaptı.
Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 9 yaşındaki Ceylin Doğaner sokağa çıkma yasağının ikinci gününde belediye ekiplerine ulaşarak yasak nedeniyle babasına doğum günü pastası alamadığını bildirdi.
Ceylin'in isteği üzerine harekete geçen ekipler, pasta alarak Doğaner ailesinin evine gitti.
Ekipler, kapı önünde aldıkları pastayla baba Murat Doğaner'in doğum günü kutlandı, Ceylin'in isteği yerine getirdi.
Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de aileyi görüntülü arayarak, Doğaner'in doğum gününü kutladı.
Özyiğit, böyle bir anıya ortak oldukları için mutlu olduklarını belirterek, sürprize destek veren belediye çalışanlarına teşekkür etti.
Murat Doğaner ise sürprizin kendisi için unutulamayacak bir anı olacağını kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Yenişehir, Mersin, Güncel
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