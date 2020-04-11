Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sokağa çıkma yasağından dolayı evde kalan Kurtlar Vadisi'nin Ömer Babası, makarnadan resim yapıyor

Sokağa çıkma yasağından dolayı evde kalan Kurtlar Vadisi'nin Ömer Babası, makarnadan resim yapıyor Sokağa çıkamayan ünlü oyuncu Emin Olcay, makarnadan resim yaparak evde vaktini geçiriyor Korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan...

11.04.2020 09:36 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:38
Sokağa çıkma yasağından dolayı evde kalan Kurtlar Vadisi'nin Ömer Babası, makarnadan resim yapıyor
Sokağa çıkamayan ünlü oyuncu Emin Olcay, makarnadan resim yaparak evde vaktini geçiriyor
İSTANBUL - Korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan Kurtlar Vadisi'nin Ömer Babası Emin Olcay, evinde makarnadan resim yapıyor. Ünlü oyuncu Emin Olcay'ın evde vaktini değerlendirmek için yaptığı 'makarna sanatı'na eşi Hayat Olcay da yardımcı oluyor.
Birçok dizi ve sinema filminde rol alan ve Kurtlar Vadisi dizisinde rol aldığı Ömer Baba karakteriyle bilinen ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Emin Olcay, korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle eşi Hayat Olcay ile beraber evde kalıyor. 74 yaşındaki Olcay, evde vaktini değerlendirmek için 'makarna sanatı' ile uğraşıyor. Makarna ve mercimeklerden resim yapan Emin Olcay evde vaktini bu şekilde geçiriyor. Hayat Olcay da eşine makarnalardan resim yapması konusunda yardımcı oluyor. Makarnadan resim yaparak vakit geçirdiğini söyleyen Olcay, "Evde oturduğumuz bu günlerde zamanımızı bunla değerlendirsek çok güzel olur esasında" ifadelerini kullandı. Sokağa çıkma yasağından dolayı evde kalan Kurtlar Vadisi’nin Ömer Babası, makarnadan resim yapıyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Kurtlar Vadisi Pusu, Emin Olcay, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret’in yaptıkları şaşkına çevirdi Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret'in yaptıkları şaşkına çevirdi
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor Haberler
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Kadınlara yapılan sosyal yardım miktarları artırıldı Haberler
Kadınlara yapılan sosyal yardım miktarları artırıldı
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti Haberler
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti
Haberler ›› genel ››Sokağa çıkma yasağından dolayı evde kalan Kurtlar Vadisi'nin Ömer Babası, makarnadan resim yapıyor - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

11:04: İzolasyonun başarısı için çekirdek aile dışında kimseyle yakın temasta bulunulmamalı - Haberler 10:55: Koronavirüs: ABD, Covid-19 nedeniyle günde 2 binden fazla kişinin öldüğü ilk ülke oldu - Haberler 10:51: Yanomami Kabilesinde Koronavirüs Nedeniyle İlk Ölüm Gerçekleşti - Haberler 10:51: Adıyaman'da yangın sonrası yıkılma tehlikesi olan toprak ev boşaltıldı - Haberler 10:50: Belediye ekipleri sokak hayvanları için seferber oldu - Haberler 09:51: Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi 09:51: Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi - Haberler 09:45: Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı