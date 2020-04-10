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Sokağa çıkma yasağından haberi olmayan 80 yaşındaki kadını belediye ekibi evine ulaştırdı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağından haberi olmayan 80 yaşındaki kadını belediye ekipleri evine ulaştırdı.

10.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:12
Sokağa çıkma yasağından haberi olmayan 80 yaşındaki kadını belediye ekibi evine ulaştırdı
Diyarbakır 'ın merkez Bağlar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağından haberi olmayan 80 yaşındaki kadını belediye ekipleri evine ulaştırdı.
İçişleri Bakanlığınca tedbirler kapsamında yayımlanan genelge ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin sokağa çıkmalarının kısıtlanması kapsamında ekiplerin denetimleri sürüyor.
Denetim yapan Bağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaşlı bir kadını yol kenarında otururken gördü.
Ekipler durumunu sordukları kadından hastalığından dolayı yürüme güçlüğü çektiğini, gideceği adresi şaşırınca da yol kenarına oturduğunu öğrendi.
Telefonu olmadığı için yakınlarına ulaşamayan sokağa çıkma yasağından da haberinin olmadığını belirten ismi Fatma olduğu öğrenilen yaşlı kadın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla zabıta ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine ulaştırıldı.
Yaşlı kadının yakınları ve mahalledeki vatandaşlar Beyoğlu ve zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, Zabıta, Bağlar, Güncel
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