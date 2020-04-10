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Sokağa çıkma yasağından habersiz olan 80 yaşındaki nineye Bağlar Belediyesi sahip çıktı

İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara uyguladığı sokağa çıkma yasağından haberi olmayan 80 yaşındaki kadına Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi sahip çıktı.

10.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:18
Sokağa çıkma yasağından habersiz olan 80 yaşındaki nineye Bağlar Belediyesi sahip çıktı
İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara uyguladığı sokağa çıkma yasağından haberi olmayan 80 yaşındaki kadına Diyarbakır 'ın Bağlar İlçe Belediyesi sahip çıktı.

Hastalığından dolayı yürüme güçlüğü çeken yaşlı kadın, gideceği adresi şaşırınca çaresiz bir şekilde yol kenarına oturdu. Telefonu olmadığı için yakınlarına ulaşamayan Fatma ninenin imdadına Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri ulaştı. Teyzeye önce maske ve eldiven takdim eden zabıta ekibi daha sonra adresini öğrendi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, durumu öğrendikten sonra ekiplere talimat vererek teyzeye sahip çıkılması ve evine ulaştırılması talimatını verdi.

Zabıta ekipleri 80 yaşındaki yaşlı kadını yaşadığı merkeze bağlı Cumhuriyet köyündeki evine ulaştırarak hem yakınlarının hem vatandaşların takdirini kazandı. Vatandaşlar, örnek davranışından dolayı Başkan Hüseyin Beyoğlu ve zabıta ekiplerine teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Bağlar Belediyesi, Diyarbakır, Zabıta, Bağlar, Güncel
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