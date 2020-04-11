Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sokağa çıkma yasağından sonra Sultanbeyli Meydanı güvercinlere kaldı

Sokağa çıkma yasağından sonra Sultanbeyli Meydanı güvercinlere kaldı Korona virüsle mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağıyla sokaklar boş kaldı.

11.04.2020 12:19 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:21
Sokağa çıkma yasağından sonra Sultanbeyli Meydanı güvercinlere kaldı
İSTANBUL - Korona virüsle mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağıyla sokaklar boş kaldı. Vatandaşlar evlerinden çıkamayınca Sultanbeyli Kent Meydanı güvercinlere kaldı.
Korona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında dün gece saat 00.00 itibariyle vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. 31 ilde uygulanan ve 48 saat sürecek olan yasak ile birlikte İstanbul 'un sokakları bomboş kaldı. Daha önce bariyer kurularak yaya trafiğine kapatılan Sultanbeyli Kent Meydanı vatandaşların evlerinde kalmasıyla tamamen güvercinlere kaldı. Normalde çevre esnafının yem atarak beslediği güvercinleri bu kez çekim yapan gazeteciler besledi. Sokağa çıkma yasağından sonra Sultanbeyli Meydanı güvercinlere kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Sultanbeyli, İstanbul, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar Haberler
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar
Ekmeği 5 TL’ye satan fırıncıya inat insanlığın ölmediğini gösterdi Haberler
Ekmeği 5 TL'ye satan fırıncıya inat insanlığın ölmediğini gösterdi
Haberler ›› genel ››Sokağa çıkma yasağından sonra Sultanbeyli Meydanı güvercinlere kaldı - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

14:11: Hırsızlar korona dinlemedi, iş yerlerine dadandı - Haberler 14:04: Suya düşen kediyi güvenlik görevlileri kurtardı - Haberler 14:02: Eski İngiltere Başbakanı Theresa May market kuyruğunda - Haberler 14:01: "Meyve alayım, bir daha da gelmem" dedi, polis 65 yaş üstündeki kadını zor ikna etti - Haberler 13:55: Mobil fırınlar sahada, polisler devriyede - Haberler 13:41: Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı - Haberler