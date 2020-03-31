Sokağa Çıkma Yasağını Ağaç Kostümüyle Delmeye Çalıştı

Sırbistan'da bir genç, bir süredir ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağını delmeye çalıştı. Nereden bulduysa bir ağaç kostümü giyerek, sokaklarda gezmeye çalışan genç adam, dünyanın gündemine oturmayı başardı.



Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve dünyanın her ülkesine yayılmayı başaran yeni tip koronavirüs COVID-19, herkesi evine kapatmıştı. Dünyanın dört bir yanında insanlar evden çalışmaya devam ederlerken, birçok ülke sokağa çıkma yasağı uygulamaya başlamıştı. Sırbistan ise geçtiğimiz hafta aldığı karar sonrasında, sokağa çıkma yasağı uygulayan ülkeler arasına girmişti.



Sokağa çıkma yasağını delmek için farklı numaralar deneyen bir genç ise bugün dünyanın gündemine oturdu. Kimliği belirsiz bir genç, yasağı delmek için üzerine geçirdiği ağaç kostümü ile birlikte sokaklarda gezmeye başladı. İlk bakışta oldukça mantıklı görünen bu fikir, ilk polis ekibine kadar aslında yolunda da gitti.



Uhapšen Covek-tuja Pojedinac koji je 3 dana uspešno prkosio policijskom casu i zimzeleno šetao ulicama. : D

Doza Burazaa paylaştı: 26 Mart 2020 Perşembe



Sokakta yürüyen ağaç gören polisler ise doğal olarak durumdan şüphelenerek olay yerine gittiler ve yasağı delen genci gözaltına aldılar. Sırbistan'da sokağa çıkma yasağı dahil karantina kurallarını ihlal edenlere ciddi cezalar uygulanıyor. Sözgelimi, geçen hafta ülke dışından dönüp kendisini karantina altına alması söylenen bir kişi söz konusu karara uymaması nedeniyle üç yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. İsmi açıklanmayan vatandaşın duruşması, geçen hafta Skype üstünden yapılmıştı. Sırbistan'da Kovid-19 vakaları 500'ü aşmış durumda.

Kaynak: Tamindir