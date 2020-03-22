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Sokağa çıkma yasağını deldi, "1 ayda iki defa felç geçirdim, bana bir şey olmaz" dedi

DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü yaşlıların dışarı çıkma yasağı ülke genelinde uygulanmaya başladı.

22.03.2020 14:13 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:13
Sokağa çıkma yasağını deldi,
DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü yaşlıların dışarı çıkma yasağı ülke genelinde uygulanmaya başladı. Düzce 'de yasağa rağmen sokağa çıkan 79 yaşındaki adam, "1 ayda iki defa felç geçirdim, bana bir şey olmaz" dedi.

Korona virüs salgınına önlem olarak alınan 65 yaş üstü yaşlıların dışarı çıkma yasağına rağmen yaşlı vatandaşlar sokaklara çıkmaya devam ediyor. Düzce'de yasağa rağmen dışarı çıkarak kapısının önünde oturan 79 yaşındaki Hasan Görünür'ün yanına gelen polis ekipleri, yaşlı adamı taburesiyle birlikte evine taşıdı. Yaşlı adam, "1941 doğumluyum. Ben felçliyim. Evde duramıyorum, burada duruyorum. Ne yapalım. Evde duramıyorum ki, evde sıkılıyorum. Hayır virüs kapmam ben, hasta adamım zaten. Ben zaten hastalanmıyorum. Bana hiçbir şey olmaz, 1 ayda iki tane felç geçirdim" dedi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gün boyunca 65 yaş ve üzerindeki vatandaşları evlerine girmeleri konusunda uyardı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Düzce, Güncel

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