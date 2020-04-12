Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sokağa çıkma yasağını deldi, ceza kesilince gazetecilere saldırdı

Bursa'da sokağa çıkma yasağına uymayıp polis kontrol noktasından geçmeye çalışan genç, ceza yazılacağını anlayınca önce ağladı, sonra görevi başındaki gazetecilere saldırdı.

12.04.2020 14:05 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:06
Sokağa çıkma yasağını deldi, ceza kesilince gazetecilere saldırdı
Bursa 'da sokağa çıkma yasağına uymayıp polis kontrol noktasından geçmeye çalışan genç, ceza yazılacağını anlayınca önce ağladı, sonra görevi başındaki gazetecilere saldırdı.

İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağını ilan etmesinin 2'inci gününde Bursa polisi adeta şehirde kuş uçurtmuyor. Şehrin bir çok noktasında kontrol noktası kurarak denetimlerine devam eden ediyor. Ekiplerin şehrin batı ve doğusunu bağlayan Acemler'de uygulamaya yaptığı esnada, yürüyerek 2 genç polis noktasından geçmeye çalıştı.

Polis ekiplerinin durdurarak kimlik sordukları gençler, kimliklerinin üstünde olmadığını söyledi. Hastaneye gitmek için ambulansı aradıklarını söyleyen gençlerin yalanı çok geçmeden açığa çıktı. İnceleme yapan ekipler ambulansın hiç aranmadığını tespit etti.

Uygulama sırasında polis ekiplerine de zor anlar yaşatan 23 yaşındaki D.K. bu seferde gazetecilere yöneldi. "Gidin alın terinizle para kazanın" diyen genç, daha sonra cep telefonunu çekerek, gazetecileri görüntülemeye başladı. D.K. telefonla gazetecileri çekerek, "İşte bunlar böyle bedavadan para kazanan insanlar" diyerek hakaret etmeye başladı. Gazetecilerin "Neden dışardaydın?", "Neden kimliğin yoktu" sorularını cevaplamayan genç, polisin uyarısının ardından "Genç farkına vardım" diyerek ağlamaya başladı.

Görevini yapan gazetecilere saldırdı

Önce ağlamaya başlayan ve daha sonra özür dileyen genç, aniden ayağa kalkarak gazetecilere saldırdı. Görevi başındaki bir gazeteciye yumruk atmaya çalışan D.A.,'yı polis ekipleri tuttu. Polis ekipleri, 2 gence Hıfzısıhha Kanunu'na Muhalefetten 3 bin 186'şar lira idari para cezası kesti. Kesilen cezaların ardından da rahat durmayarak gazetecilere söylenen genç, elindeki ceza makbuzunu göstererek, "Çek çek, bunu da çek" diye bağırmaya başladı.

İdari cezası kesilen gençler daha sonra geldikleri yöne yürüyerek bölgeden uzaklaştı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Bursa, Polis, Genç, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Bugün Bingöl’deki deprem sonrası ’Endişeliyim’ diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti Haberler
Bugün Bingöl'deki deprem sonrası "Endişeliyim" diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti
Haberler ›› 3. Sayfa ››Sokağa çıkma yasağını deldi, ceza kesilince gazetecilere saldırdı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

14:36: Çiftçiler ve besiciler gıda sıkıntısı yaşanmaması için çalışmaya devam ediyor - Haberler 14:34: Manisa İtfaiyesinden kuş kurtarma operasyonları - Haberler 14:31: Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve böyle saklandı - Haberler 14:30: Konyalılar yasağa uydu evde kaldı, sokaklar sessizliğe büründü - Haberler 14:24: Bağcılar'da polis durdurduğu otomobilde ruhsatsız silah ele geçirdi - Haberler 13:50: Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi - Haberler 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı 08:13: İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti